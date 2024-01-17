天道盟太陽會長、綽號「鐵霸」的曾盈富，與綽號「太保」的胞弟曾盈進等人，遭檢方起訴指控，2018年得知上櫃某電子公司與國外公司有2億元貨款糾紛，率領幫眾強行留置被害人強逼簽署本票，甚至以電話恐嚇被害人家人，派遣小弟潑漆警告，台北地方法院依恐嚇、強制等罪將曾盈富判刑6月、曾盈進判刑5月，都可易科罰金。可上訴。

檢方起訴指控，曾盈富等人在2018年10月得知上櫃某電子公司與國外公司有2億元貨款糾紛，率領幫眾強行留置被害人逼簽署1億9885萬本票，甚至以電話恐嚇被害人家屬。

另外，曾盈富因不滿酒店公關服務不周到，便指示幫眾將被害人毆打、持凶器刺殺成傷，強逼被害人簽署和解書。

此外，因曾嫌友人與新北地區某醫美診所有爭執，便召集小弟數人佔據診所大廳，並在紙上留下「天道盟太陽會」稱號、姓名，要被害人上網查詢他們黑道身分，逼迫醫美診所就範。