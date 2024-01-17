許多人都會在美式賣場好市多購買生鮮食品。一位人妻近日在好市多買了一盒沙拉，沒想到隔天準備食用時卻發現，沙拉生菜中竟藏了一隻活著的小蝸牛，讓她忍不住質疑，好市多是否沒洗生菜就直接裝盒，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，她把好市多的沙拉放進冰箱冷藏一晚，隔天一早準備食用，沒想到卻發現一隻生龍活虎的不速之客，「這不禁讓我懷疑，Costco的生菜是不是根本就沒洗過就直接裝盒」。

對此，許多網友紛紛回應，「傻傻的，代表夠新鮮啊！」、「這在法國是高級料理欸，傻傻的」、「買沙拉送螺肉」、「法式小螺佐生菜沙拉」、「法式凱撒醬雞胸肉拼蔬菜佐螺肉」、「代表裡面的蔬果，都沒有灑農藥，可以安心食用」、「蝸牛認證，放心的吃吧！」

原PO則說明，由於她的老公覺得此事沒什麼大不了、沒有安全疑慮，最後還是把沙拉全部吃光，不過她還是有相關疑慮，因此決定從此告別好市多的沙拉品項，「這項產品以後我是絕不會再買了！」