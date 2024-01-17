亞昕集團以林口為發跡點，深耕至今邁入30年，除積極跨足多角經營，版圖更遍布國際，累積近60棟建築開發經驗，獲得18座全國首獎、47座金獎榮耀，成績斐然；近期更於林口國際AI城推出23層地標大作。

「踏入建築業後，為了把房子蓋好，從選地、規劃到營造，每個環節我都用心看待！」亞昕集團董事長姚連地表示，建築品質為興建房屋重中之重，早在20年前即聘請日本東京鐵塔、東京巨蛋、阪急梅田車站工程顧問田中純夫，導入日系精工SOP，為每個案例提供一以貫之的高品質建造。

董事長姚連地攜手總經理姚政岳，帶領亞昕集團大步前進，除了持續與市場、客戶保持緊密接觸，扎實基本功，更洞悉市場趨勢，在不斷求新、求變的環境中，打造一棟棟卓越的建築產品。

亞昕集團以林口為發跡點，深耕至今邁入30年。圖為林口亞昕福朋喜來登酒店。（業者提供）

亞昕集團以擘劃林口為發跡點，成功打造飯店、商場、名宅及公園認養，並提前佈局機捷特區和扶輪公園周邊；一路走來，亞昕不僅在台灣取得成功，更進軍亞太和全球，躍上國際舞台，展現出色的國際化視野。累積深厚實力之餘，更留下深遠足跡，並憑藉著細膩穩固的日系精工，與縝密完善的一條龍服務，成為業界翹楚。

在迎來30週年之際，亞昕集團宣布推出新案代表作，基地落腳於林口區文化二路，位於雙公園國際AI城。該區也是中心商業區，高規格規劃旨在展現30年的匠心之作，並以「五大園區、千億資金、萬人就業、兆元產值」為特點，位於眾星拱月的精華地帶，打造23層擎天大樓，為林口區域增添新地標。

基地兩側坐擁約2000坪富貴森林公園、約千坪吉祥影視雙公園環繞。（業者提供）

新案不僅享有新北國際AI+智慧園區、林口新創園區等優越條件，還受惠於8公里黃金廊道的就業和人口紅利；同時，更以精華核心位置，見證亞洲最大AI聚落的形成，並與全球半導體大廠ASML艾司摩爾共同繁榮。

未來，步出大門即可見到民視林口數位媒體總部，加上三井2期和東森國際陸續完工，將齊力再現台灣坎城；森藏亞昕，匯聚完美，為居民打造出綠意盎然的生活環境，以2至3房的舒適居住空間，吸引品味人士目光。

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