林福地導演出席阿姑周遊、李朝永主辦的「三三姐妹會113年歲末餐會」。（陳俊吉攝）

資深製作人周遊與導演老公李朝永17日負責召集、舉辦「三三姐妹會113年歲末餐會」，邀集紀露霞、白蝶、敏芳、張敏、林秀珠、丁文棋、丁鈴、「鳥來嬤」吳敏、文香等近20位資深導演、藝人進行「千歲宴」聚會，她說外界一直訛傳90歲林福地、85歲的蔡揚名兩位名導已經死了，所以特別力邀他們出席破除傳言，證明他們都「還在」。

周遊、李朝永主辦「三三姐妹會113年歲末餐會」。（陳俊吉攝）

林福地導演、吳敏等資深藝人出席阿姑周遊、李朝永主辦的「三三姐妹會113年歲末餐會」。（陳俊吉攝）

90歲的林福地證實去年3月摔跤後一度病危，甚至連準備要收屍的殯儀館的人都已經來了。他回憶自己當時差一點「翹掉」，因為跌倒後整個身體很多器官都發生問題，住院兩、三個月，因為屁股骨頭跌倒後碎掉，又開刀了兩、三次，在老婆的悉心照顧下，現在恢復得還不錯。周遊說去年10月辦活動時，林福地還要坐輪椅出席，「今天已經不用拿拐杖，自己走進來」。

周遊尊稱林福地導演是她的老師也是恩人，「台灣第一部寬螢幕國台語演員聯合主演的電影《鐵樹開花》，導演用本人當女主角，可惜後來片庫燒掉，林福地導演所有的片子都沒了」。

「千歲宴」裡相對年輕的文香笑說，在這群姐妹會中的演藝圈藝人中，70歲的她算年紀最小，不過她透露自己其實也剛手術完，「髖關骨斷裂，12月27日剛手術完，不知道怎麼受傷的，當時一拐一拐很痛、不能走路，先去家附近診所看，醫生給了肌肉鬆弛劑，提醒我三天沒好就要去大醫院，後來去醫院一檢查，醫生馬上要我住院開刀。手術打了三個鋼釘，恢復得很好，已經不用拿拐杖」。

定居台中的吳敏說只要是「三三姐妹會」聚會她都會北上，因為她從第一次當臨演開始就認識周遊，「阿姑很照顧我、教我演戲，我們是將近一甲子的姊妹，55年了，我永遠記得這個情！以前拍戲時，蔡揚名導演、林福地導演都很照顧我，能拍到他們的戲很榮幸，也是最大的榮耀」。

阿姑也爆料以前好多人追蔡揚名導演，「包括我在內，我們兩人還買機車，相約從台北一起騎，他騎重機騎好快，我怎麼追也追不到！」此外，經典歌曲〈三聲無奈〉主唱林秀珠專精油畫、開過畫展，在餐會上大展歌喉，並吟誦漢詩，被讚全能藝術家。