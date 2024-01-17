電影《孽子》數位修復版預計下半年問世。（國家影視聽中心提供）

蘇明明（左起）、吳功、虞戡平在記者會上話當年。（國家影視聽中心提供）

知名文學家白先勇著作《孽子》改編的同名電影，上映38年終於要做數位修復版，17日白先勇與電影《孽子》導演虞戡平、製片人吳功、演員蘇明明出席修復啟動儀式，聊到已故影帝、片中主演孫越，他甩脫過往形象演出男同志，甚至在當時嚴謹年代，還特地去林森北路巷口隱密的同志酒吧做田調。

虞戡平說，當初跟孫越談這個同志角色，連1杯咖啡都沒喝完對方就答應演出，形容孫越自知是演員，沒有不能演的角色。而當孫越現身同志酒吧時，引起同志朋友們的熱烈歡呼，沒有人想到他會出現、意外地十分受到歡迎，且孫越到二二八公園拍攝時，他的老婆也有來探班，看著自己老公演同志大笑說：「我都不知道你這麼會喔！」

蘇明明則回憶說，當年片中有個橋段，自己得濃妝豔抹、穿著火辣扮舞女，在大銀幕上跳大腿舞，而今修復版下半年就將上映，問她看到38年前的自己會不會害羞尷尬？她笑說：「不會啦！」還表示那時年輕體態偏微胖。

《孽子》是第1部華語同志題材電影，打開台灣電影禁忌的大門，在影史有一定的地位，當年虞戡平決定要拍，跟白先勇開了很多次劇本會，虞戡平首先感謝白先勇授權，接著感謝電影公司老闆吳功，吳功當年為了讓這部電影上映，找了很多關係跟新聞局拔河，最後以限制級分級上映，上映頭兩天狂吸票房700萬。

結果電影開播第3天，就被觀眾檢舉內容有違倫理，吳功的拷貝檔遭沒收，電影也被重剪才上映，很多男男裸露場面直接被剪掉，共計剪了11刀，這次修復上映，幸好吳功有保留原始底片，年輕世代觀眾可以看到最原始、沒有被剪接過的版本。