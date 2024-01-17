2024大選落幕，立法院三黨不過半，民眾黨取得8席不分區立委席次，成為關鍵少數，未來國會正副龍頭如何組成引發討論。國民黨侯康配副手趙少康重回廣播工作，仍不忘關心選後新局。他強調，就算國民黨有52、54席，仍然不過半，法案、人事案、預算案都無法主導，在野如果合作就有62席，可以形成強大的制衡力量。民眾黨主席柯文哲自己也喊過聯合政府，建立藍白間互信是當務之急，也許立法院長選舉就是第一步。

「跨大步才能往前走！」趙少康今(17日)在臉書發文提到，「結束50天意外的副總統選舉，今天我重回熱愛的廣播主持工作，上午的「趙少康時間」，剛開麥難免有點生疏，但可以重拾主持棒，知道有聽眾願意聽我講話、互動，還是件很愉快的事。」

趙少康指出，既然民進黨繼續執政已成事實，未來怎麼監督制衡，就是最重要的工作，「我知道很多國民黨支持者還沉浸在選舉的情緒中，呼籲拒絕民眾黨的左右逢源、就地喊價！」但放眼新的國會席次，在野如果合作，就有62席，對民進黨各種倒行逆施，可以形成強大的制衡力量；但如果力量分散，就算國民黨有52、54席，仍然不過半，法案、人事案、預算案都無法主導，結果跟只有5席其實沒兩樣！

「柯文哲主席自己也喊過聯合政府，我更是從選前就主張必須在野聯合！」趙少康強調，藍白聯合才能制衡民進黨，絕對不是選舉語言，而是務實的思考，未來包括法案、政策、委員會召委等各議題，都是可以合作的方向。

趙少康直言，歷經這場選戰，如今，累積並建立藍白之間的互信是當務之急，才能做為未來合作的基礎，也許立法院長選舉，就是第一步。在野黨必須集中力量因應新的挑戰，期待國民黨和民眾黨都放下大選、民調過程中的小恩小怨，選後已經是新的局面，應該有新的心態，從政者更不應該拿過去來否定未來，否則就不能跨大步、往前走！