網路社群常有人不斷傳早安舒心、晚安吉祥、平安喜樂等「長輩問候圖」，一些版主因此加以限制，雲林縣北港鎮武德宮財神廟反向思考，結合龍年主題推出「財神與黑虎經典長輩圖」，以長輩金句傳遞龍年吉祥氛圍，推出後大受歡迎，讓民眾直呼「超可愛、有創意」、「不再被嫌棄的長輩圖來了」。

北港武德宮財神廟去年有逾700萬參訪人次，成為北港朝天宮媽祖廟以外另一處熱門景點，龍年將屆，善於行銷的北港武德宮，除結合龍年文化推出各種文創品，也針對網路貼圖進行創作，以財神與黑虎將軍為主題，創作「財神與黑虎經典長輩圖」，希望透過網路與大家歡喜迎龍年。

武德宮祕書長蘇建華表示，輕輕問候最溫馨，長輩的口吻最暖心，透過「財神與黑虎經典長輩圖」，以長輩金句傳遞濃濃親切感與吉祥氛圍，不僅加深大家與親朋好友日常對話樂趣，更是好運與歡笑的媒介，讓財神爺與黑虎陪大家一起笑迎每一天，將長輩問候圖變成人見人愛的祝賀貼圖。

蘇建華說，武德宮主祀武財神趙公明，趙公明全稱「金龍如意正一龍虎真君」，金龍如意甲辰年將屆，可說是武財神本命年，因此特別推出各種龍年文創品，包括龍年衣帽、馬克杯、香火袋、存錢筒等，以及「財神與黑虎經典長輩圖」，是龍年最佳伴手禮，除了招財聚寶、納福集祥外，更兼具實用性。

蘇建華指出，「財神與黑虎經典長輩圖」共有40種圖案，除了經典的早安舒心、呷飽未、一切順心、感恩的心等長輩最愛問候語，還有見者有財、財到福來、財想到你、業績長紅等招財納福問候語，非常實用。