近日網路社群流傳不實影片，爆料本次總統立委大選有部分投開票所選務人員開票流程不符合法定程序，疑舞弊作票情事，檢察總長邢泰釗17日指示台北地檢署「全國性重大假訊息案件處理中心」，指派專案檢察官江宇程從速嚴辦，以追查幕後主使者及相關法律責任，並協助相關機關迅速下架不實影片，以正視聽。

最高檢察署表示，選務主管機關中央選舉委員會日前已公開表示，全國各地的選務人員均依法辦理選務，投開票所現場並配置完整錄影監票機制；且各政黨均指派代表到場擔任監察員，從投票前之空票匭展示、民眾投票、開票、唱票、統計票數等，均有監察員在場監看，各家媒體為即時報導票數情形，也都有派人員在場。投開票過程完全公開透明，不可能虛偽造假。如果確實有舞弊情況，也歡迎民眾檢具相關事證檢舉。

最高檢察署為釐清相關不實影片流傳是否有幕後主使者及相關法律責任，已責成台北地檢署「全國性重大假訊息案件處理中心」於今日指派檢察官江宇程積極蒐證，立即澄清，協助迅速下架，如發現涉有不法，必將從速嚴辦，以正視聽。

最高檢呼籲國人對於坊間流傳之不實影片，籲請國人秉持理性思辨之態度，勿輕易受誤導，也不要轉傳散布，以免助長不實訊息擴散。