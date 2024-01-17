鳳小岳今（17）日出席電動牙刷代言活動，近期他把演藝重心放在音樂，透露3月初將開專場演唱會。他曾說過結婚8年的老婆是他做音樂的謬思，夫妻倆結婚至今感情仍如膠似漆到準備戲劇腳本時，是否也會將老婆帶入其中？他笑說：「其實我們相處過程當然會有很多自己對於生活的情趣浪漫，重要的是要願意為對方付出，用對生活的情調滋養自己，才能不斷被小事情激發靈感。」是否有拚龍寶寶、二胎計畫？鳳小岳認為一切順其自然。

他的7歲兒子「小木耳」遺傳到父母的基因，長相也頗為帥氣，引起一陣討論，是否會在意兒子從小就被哥哥姊姊們獲得大量寵愛？他則是說希望不要太早：「可以20幾歲或30幾歲再開始！」

對生活品質高度追求的鳳小岳，在日常單品選擇上也不妥協，選擇智能音波電動牙刷，搭載AI全自動調降力道科技，以每秒100次即時動態偵測刷牙力道、方式、範圍、頻率與時間，刷太用力它自動減力，量身訂做每個人的刷牙力道，在追求高效生活哲學同時，搭配高效質感生活單品，隨時維持口腔最佳狀態。