星期二，一架東京飛西雅圖的班機上，發生乘客與女空服員發生衝突，進行咬傷空服員的離譜紛爭，整架飛機中途調轉返回東京，等於是行程被取消了。

CNN報導，這起咬人事件發生在全日空航空公司（ANA）的118號班機上，據航班追蹤網站 Flightradar24的即時動態資料，118號航班於當地時間晚上 9 點 47 分從東京羽田機場起飛，卻在飛行一個多小時後返航。

全日空航空公司發言人告訴CNN，飛機在降落後，航空警察立即進入機艙逮補這名咬人的乘客，據悉是個男性乘客，隨後他被警方拘留，航空公司沒有透露他的名字。

全日空的發言人稱，女空服人員並無大礙，僅受輕傷。

這並不是第一起空中咬人的案件。2022 年，聯合航空公司和達美航空公司，各發生乘客因毆打、咬傷機組人員的事件，之後乘客都以「妨害航空安全」而處以巨額罰款，分別是81,950美元(約25.8萬新台幣)和 77,272 美元(約24.4萬新台幣)，這是美國聯邦航空管理局 (FAA) 對在飛機上行為不當的個人乘客，發出的兩起最大金額罰款。