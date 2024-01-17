苗栗縣長鍾東錦為鼓勵學校發展品德教育，指示國中小學懸掛「禮義廉恥」牌匾，縣內公館國中近日掛起「禮義廉恥」掛牌，不只要宣揚傳統品德教育，更要銜接國際。

鍾東錦去年3月前往到新加坡參訪培群學校，校方重視品德教育，更懸掛「禮義廉恥」匾額讓他印象深刻，返台後12月要求全縣144所國中小學比照辦理，並稱只要能彰顯「禮義廉恥」意涵，各校不必拘泥任何形式。

公館國中是縣內推動國際教育課程的領頭羊，去年更以「國際領航，跨域SDGs，天下為『公』」為教學主題，帶領學生學外語之外，也熟悉認識國際話題、走訪社區學習客家文化，藉此拿下教育領域最高榮耀的「奧斯卡」教學卓越金質獎。

因此校方近日掛牌「禮義廉恥」，也具備國際感，分別在掛牌下方標註英語，讓學生學習傳統品德教育，也可以很國際化。校長方麗萍表示，「禮義廉恥」早已消息在校園至少8年多，在鍾縣長推廣之下，重新迎回「禮義廉恥」。

她說，為了不讓「禮義廉恥」成為教條化，校方的掛牌隨時可拆卸變更懸掛位置，還可以搭配課程，強調禮義廉恥的各自涵義，才能真正讓學生內化。

方麗萍也提到，校方掛牌是參照培群學校，色彩部分原先想有所變化，但請益美術老師後，認為原本設計已經兼顧色彩平衡，而且也很鮮豔，所以沒有做更動。

另外，雙語部分，「恥」的部分在中文是切切實實的覺悟，培群學校採用的英文Honour，強調高度榮譽感，很切合「恥」覺悟後想爭取榮譽感，因此透過一番討論後，認為採用英式拼寫比較正式。

校方掛牌「禮義廉恥」後，也讓學生、家長肯定，不少學生認為此舉可以督促自己一言一行都要注重品德，而且有加入英文，讓他們更認同國際教育的重要性。