烏娜的好身材使她在外拍模特圈人氣居高不下。（Up直播提供）

近年來各式網路職業興起，當中又以直播主最受到時下年輕世代的喜愛，短工時、變現快等特質成為大家的兼職首選，平時主業是外拍模特兒的「烏娜Una」也因此加入了直播圈，混血的外表搭配空靈氣質，讓她一開始就獲得粉絲青睞成為Up直播的黑馬新人，人氣紅不讓的她坦言曾遇過粉絲為了博取關注而編織誇張謊言的瘋狂舉動，讓她哭笑不得，目前正在調養身體的她，對於未來也十分知足，在工作與生活已取得蠻好的平衡，暫時不會有太多想法。

擁有泰國跟台灣混血身份的烏娜，有著一張精緻的深邃五官和32C、23、33的好身材，搭配略帶空靈憂鬱的氣息，大學就讀美容美髮相關科系，也曾做過相關工作，更曾上過綜藝節目《小明星大跟班》的混血美女單元，後來應緣際會下踏入外拍模特圈，一開始便通告滿滿，平均每個月都有大概10場的拍攝，距今已累計3年的經歷，個性較慢熱社恐的她回想當時也坦言非常辛苦，在第一次拍攝時就因為需要跟不認識的男模特兒有較親密的舉動，導致自己肢體十分僵硬，差點完成不了拍攝。

平時以外拍職業為主的她，今年也兼職成直播新人，短短時間累計大批粉絲力挺支持，讓她覺得非常幸運，期盼透過直播讓大家更認識私底下的自己，烏娜隨後也補充笑稱：「直播不會直接面對人群而是透過手機屏幕，跟外拍不太一樣，很適合我這種個性內向的人。」隨後被問到是否有遇過粉絲的瘋狂行徑，她則大方分享了某次遇到瘋狂粉絲為求關注而騙喊尋短的離譜行徑，坦言當下確實蠻擔心的，但後來知道一切只是為了關注而編出的謊言，讓她十分生氣直接戳破謊言，也令不少粉絲朋友大呼是正義女神。

最後聊到情感狀態，目前她單身1年多，會比較欣賞活潑開朗的男生，強調希望未來的另一半跟自己的個性可以是互補的，能夠不需要花太多心思照顧跟自然相處，比較傾向年紀大一些有社會歷練的男生，外表的話則不太有一定標準，直言胖胖的男生也很可愛，但真的要論外型還是較欣賞張孝全、彭于晏這類帶有粗獷感的男生。