葵剛今（1／17）舉辦《地獄的家》聽歌會。（華納音樂提供）

TRASH鼓手「魁剛」以「葵剛」身分推出首張個人創作迷你專輯《地獄的家》，今（1／17）舉辦聽歌會。談到單飛發片，他表示，「沒有想要幹掉marz23啦，每人寫歌都有不同的路線」，以前不敢把作品給大家聽，覺得像是全身脫光在街上，這些歌自己聽一聽就會想哭，要發出來需要契機，是有一天阿夜說「你不把歌發出來會後悔」，於是促成他勇敢把歌發出來。

被問到有女友嗎？葵剛坦言，現在非單身，已有交往半年的女友S小姐，對方不是圈內人。他表示自己談每一段都很認真，談過的感情有二位數，但沒有到20個，是從高中開始算起，第一次戀愛是在高中，感情最長三年，最短就是學生時期那種純純的愛。

葵剛今（1／17）舉辦《地獄的家》聽歌會。（華納音樂提供）

被分手最荒謬的理由，是大學的時候前女友去算命，結果被說命盤不合，他就被分手了。他說，也曾被劈腿過，最好笑的學生時期有個女友，「那時她有說是跟另個學校的人很好，覺得應該單純是朋友，那個人我也認識，結果有一次發現那個人跟我說他跟我女朋友在一起，後來跟朋友約好同時傳訊息跟女友分手。」

記者會上，好友孫盛希站台助陣，送上一盆黃金葛盆栽，原來黃金葛英文俗稱是 Devil's ivy（惡魔的常春藤），⁠更間接呼應了專輯名稱「地獄的家」，恰巧葵剛最近也搬新家，也期待這份「入厝禮」能讓葵剛個人solo 事業順利大吉！兩人除了是在音樂、創作上互相切磋的朋友，葵剛更笑說兩人私下是「酒友」，更爆料對方酒量比自己還好！

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