沙烏地阿拉伯石油公司（Aramco）執行長表示，全球石油市場短期內仍要應付紅海干擾，因為葉門叛軍「青年運動」（Houthis Movement）對紅海長時間的襲擾將導致油輪短缺，因為航線改道導致航程增加以及其他供應延遲的問題。

據《路透社》（Reuters）17日報導，沙烏地阿拉伯石油公司執行長納瑟（Amin Nasser）他指出過去2年中，消費者消耗了4億桶的石油庫存，這導致石油市場在OPEC的備用產能面對不斷增長的需求下，供應變得很緊繃。

與伊朗結盟的葉門青年運動對紅海船隻發動襲擊迫使許多航運公司改道，改繞過非洲。而葉門叛軍表示，他們表示這是因應以巴戰爭期間，為支持巴勒斯坦人而採取的行動。

納瑟在瑞士達沃斯世界經濟論壇（Davos WEF）表示：「如果是短期的話，油輪還是可以用，但如果時間拉長的話，這可能是一個問題，」「屆時將需要更多的油輪，而他們不得不走距離更長的航道。」

行經蘇伊士運河的紅海的船隻已經停航或改道，蘇伊士運河是從亞洲到歐洲最快的航線，約有全球航運的12%通過。繞過南非好望角的替代航線會使航程增加10至14天，成本大為增加。