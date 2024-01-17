潮州就業中心為協助年前待業及想轉職的人迅速找到理想新工作，將於18日在竹田鄉公所3樓舉辦聯合徵才活動，現場共邀集17家廠商，提供153個工作機會，當中有超過4成的工作機會起薪在3萬以上。

潮州就業中心指出，18日的徵才活動共有17家廠商聯合徵才，提供多元的工作機會，包括服務業的門市、儲備幹部，製造業的作業員、品保人員、倉管人員，長照機構的護理師、照服員、企劃人員、美編人員、廚師，以及飯店業的房務員、櫃台、餐飲接待員、救生員，另外還有加油員和司機等不同種類的職缺，超過4成工作機會起薪在3萬元以上。

此外，當天還設有「疫後缺工擴大就業」專案櫃台，潮州就業中心說，如果想應徵福容、長灘、紅柴居及華泰瑞苑的房務專案職缺，或是茉莉灣、亞曼達及小琉球穀泰的餐飲專案職缺，當天只要帶身分證前來，就能現場直接完成資格認定，而若順利上工滿30天的話，除有公司的薪水外，還可以請領勞動部發給每個月6000至1萬元的獎勵金。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，由於現在已經接近農曆年，有許多廠商為因應年後人力需求，鼓勵求職者先面試，年後再上班，因此除了待業的人之外，想轉職的朋友也歡迎前來看看。