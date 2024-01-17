南投縣警察局長新卸任交接典禮17日舉行，新局長吳耀南（右一）接下南投縣治安重擔。曾雪蒨攝

吳耀南（右）17日接任南投縣警察局長，接受同事獻花。曾雪蒨攝

南投縣政府警察局17日舉行卸、新任局長交接典禮，縣長許淑華主持，內政部警政署副署長李西河監交；許淑華勉勵新局長吳耀南領導全體警察同仁，維護南投治安，讓民眾有擁有治安平穩、交通順暢的宜居南投。

新任南投縣警察局長吳耀南是中央警察大學第53期畢業、警政研究所碩士，歷任台中市東勢、烏日、第4分局、第6分局分局長，保安警察第2總隊主任秘書、副總隊長、內政部警政署交通組組長，內、外勤職務歷練豐富，富領導統御及協調能力，表現獲肯定。

吳耀南受訪時表示，他很榮幸也很高興可以擔任南投縣警察局長工作，未來會配合縣長施政理念，特別是警察要負責的治安、交通、為民服務3大領域，帶領同仁全力以赴。

吳耀南指出，南投縣是1個宜居城市，也是觀光城市，未來除了提供南投縣民治安無虞生活環境，對維持各景點交通也會全力以赴，讓所有到南投旅遊的民眾，都可以擁有1個交通順暢、安全的環境。

許淑華在交接典禮致詞時，稱讚卸任前局長黃勝源，對治安維護與交通疏導工作全力以赴，圓滿完成各項警政任務，對其榮陞表達誠摯的祝福與恭賀；她並期勉新任局長吳耀南在既有堅實的基礎上，持續領導全體警察同仁全力投入南投縣治安維護工作，繼續讓民眾能有一個治安平穩、交通順暢的宜居生活。

負責監交的內政部警政署副署長李西河也勉勵各級警察幹部，應持續打擊犯罪、維護治安，強化員警執勤安全訓練，恪遵法紀，形塑警察廉潔專業形象。

這場監交典禮與會來賓包括地方法院院長王邁揚、地方檢察署主任檢察官賴政安、南投調查站主任黃文雄、南投縣警友會理事長簡崇吉等人共襄盛舉，場面隆重。