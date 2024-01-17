2024大選落幕，立法院新會期將面臨三黨不過半，外界也關注國會正副院長選舉，和民眾黨作為關鍵少數的未來發展。對此，媒體人黃揚明指出，藍綠一起讓民眾黨準立委黃國昌當副院長，「直接把民眾黨未來的戰力直接廢掉」，只是民眾黨一定會翻臉。而民眾黨拋出理念比位置重要，那院長選舉可以觀察藍白之間有沒有合作的可能性。黃預估，民眾黨最後應該還是走自己的路，國民黨就把票守好。

黃揚明今(17日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，「要讓民眾黨跛腳最快的方法，就是把民眾黨準立委黃國昌票選為副院長，直接讓他跛腳」，副院長不能決定要不要主持會議，連杯葛議事的能力都沒有。如果藍綠聰明的話，直接把黃國昌困在副院長的位置，黃國昌也不能拒絕，「這招最壞，直接把民眾黨未來的戰力直接廢掉」。不過黃揚明也補充說，這是假設性的，藍綠如果玩這招，民眾黨一定會翻臉，沒有講好就做這件事也不合邏輯。

對於藍營爭取國會龍頭的策略，黃揚明分析，院長一定會推派韓國瑜，副院長可能會由黨團做假投票，從資深藍委中選一位，爭取民眾黨支持只是讓選舉不會有變數，當民眾黨出考題、國民黨全部贊同的時候，就是民眾黨要不要實現承諾的問題。

黃揚明表示，民眾黨說重要的不是位置是價值，那國民黨與民眾黨有相同價值，是不是就該把票投給國民黨？如果民眾黨最後還投自己，那就代表考題是出假的，民進黨不回答、國民黨回答了，結果民眾黨說不藍不綠要投自己，這就代表這個政黨未來沒有合作的誠意，隨時會改變，2月1日的投票就可以觀察藍白之間有沒有合作默契的可能性。

對於最後國會正副院長的結果，黃揚明預估，民眾黨應該還是會走自己的路，因為短期若投給藍營，支持者會不諒解，國民黨支持者也不會買帳，但這次國民黨只要有人蓋錯票，有三張無效票就會改變結果，而且是無記名投票，說不定柯建銘已經在底下運作。民眾黨擺明不想當，國民黨應該防守而不是攻擊，把票守好。