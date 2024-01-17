為了審議台北市政府2024年度各機關預算，台北市議會15日起召開臨時會審議。不過至今僅只有教育委員會完成所屬局處的預算審議。民進黨議會黨團總召簡舒培就直言，北市議會國民黨一黨獨大，竟自己卡同黨市長的預算，這怎麼能看？國民黨團書記長王欣儀則反擊，審得快不代表什麼，反倒是跟「有沒有認真審」比較有關係。

按照台北市政府各局處部門，台北市議會總共分為6個委員會審議預算，因為藍綠議員席次差異，因此僅只有教育委員會是由民進黨議員擔任召集委員，其他5個委員會都是由國民黨議員擔任召委。而截至17日止，只有教育委員會完成局處預算審議，也讓簡舒培直言，審到現在總預算還沒過，「一黨獨大竟自己卡自己預算，這怎麼能看？」

對此王欣儀則反擊，本來各個委員會都會有一些爭議性的預算，或是個別議員需要近一步了解、市府要補充資料的地方，跟委員會審查的效率沒有什麼關係，「審得比較快不代表什麼，反倒跟『認不認真審』比較有關係。」王欣儀直言，大家都很認真配合預算審查，進度也沒有比往年慢，反而還比過往更有效率。

王欣儀也舉例，包含北流墊付款爭議、魚果批發市場改建預算，牽涉到市府與中央的爭議，以及前市長柯文哲任內留下來的爛攤，甚至還有每年都要到政黨協商吵過一輪的警局監視器預算，大家都還是很認真在審查預算，「認真審查、認真討論，結果被民進黨說沒有效率？這不是很好笑嗎！」