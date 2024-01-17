《肌肉魔法使-MASHLE-神覺者候補選拔試驗篇》故事跟畫風都相當熱血。（羚邦提供）

一月又到了推出動畫新番的季節，羚邦一口氣推出16部新作，從最弱的魔法使與弱角友崎同學一路到最強的肉盾，也有從最低階的E級獵人越變越強也越強越帥的《我獨自升級》；《我內心的糟糕念頭 第二季》男女戀情談不夠的話，還有30歲的處男魔法使讓你讀懂每一位同事的粉紅愛心，或者來場《愚蠢天使與惡魔共舞》，看正邪兩大勢力如何征服對方，超豐富又精緻的動畫內容，在2024年初陪動漫迷一起迎接新年。

韓國漫畫天花板《我獨自升級》光是網路漫畫點閱在全球的次數就超過142億次。故事敘述十多年前，全世界發生異變，各地都出現多個連接異次元與現實世界的傳送門，而人類之間也出現了能力覺醒者，他們被稱為「獵人」，憑藉著自身的能力，攻略地下城內的魔物，取得牠們身上的寶物儼然成為一種新興的行業類別。

動畫中有「人類最弱兵器」之稱的E級獵人成振宇，在某一次任務中，遭遇超強的巨大魔物，在瀕死之際，眼前突然出現一個神祕的任務視窗，他毫不猶豫地按下了「接受」鍵，從此開啟他「獨自升級」的神祕能力。流暢的戰鬥畫面配上澤野弘之與韓國大勢五人男子團體TOMORROW X TOGETHER合作的主題曲〈LEvel〉，強強聯手可謂來勢洶洶，是一月新作中最令人期待的新作。

另《肌肉魔法使-MASHLE-神覺者候補選拔試驗篇》，導演田中智也再度與小林千晃聲演的馬修班地德，再次以「肌肉力量」對抗「魔法」。本季的重心將著重在「神覺者候補選拔試驗」，唯有魔法師中的佼佼者才有資格被選為神覺者，而男主角馬修在學校中的各項不凡表現，終於贏來各年級神覺者與候補選拔者們的目光，儘管對手們各個法力高強，但馬修的肌肉力量也深不可測，一場用力量對抗魔力的不可思議故事從此開展。