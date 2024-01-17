出社會上班，難免會找到一些沒這麼順心的工作，但若辭職又不想告知家人，該如何是好呢？一名女網友透露，先前找工作花了不短的時間，但上班沒多久就覺得不適合所以辭職，因為不想讓家人擔心，想知道除了圖書館之外，還可以去哪邊殺時間，吸引不少人分享自身經驗。

一名女網友昨（16）日在「Dcard」表示，日前待業5個多月，好不容易找到一份工作，但做起來卻感覺與理想中的職涯不太一樣，所以沒多久就提了離職，但因為不想讓家人擔心，所以暫時沒有告知家人的打算。

原PO指出，為了不讓家人太早發現異狀，她只能跟平常一樣在上班時間出門，一直到下班時間過了才回家，「目前只想到圖書館可以待，順便閱讀一些書籍、投履歷，各位待業期間會去哪裡待著呢？」

沒想到許多人都有類似經驗，紛紛喊「如果要做事會去圖書館，想散心會搭大眾運輸工具去遠一點的地方亂晃」、「如果父母問起薪水呢」、「看到國民年金催繳單家人應該就會發現吧」、「麥當勞，50元1+1解決」、「直接玩瘋，一開始會覺得好像應該乖乖去圖書館，後來覺得還是把握自由時光天天出去玩耍」、「一月待業到現在都待在家，鄰居問我爸都說我休年假」。

也有人推薦「之前也待業4、5個月，會去參加一些免費的講座，有些主題都蠻有趣的，也可以去報一些課來上，像職訓局、救國團」、「可以去找當日現領的工作，多少補貼一下」、「有空的話去做志工挺好的」、「打工換宿吧，沒後悔過」、「桃園區社福機構缺照顧員工，主要照顧小孩 ，有興趣的話可以參考」、「女生的話我滿建議可以去當免費模特，因為不用錢而且很花時間，甚至有些還會給鐘點費」。