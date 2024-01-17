基隆市現任警察局長張樹德將升調警政署擔任警政委員，新任局長由警政署保安警察第七總隊總隊長翁群能接任。基隆市長謝國樑勉勵翁群能接續張樹德對治安和交通的治理原則，並預告將制定「基隆市特定行業管理自治條例」送基隆市議會審議，做為警察同仁執法後盾 。（徐佑昇攝）

基隆市現任警察局長張樹德將升調警政署擔任警政委員，新任局長由警政署保安警察第七總隊總隊長翁群能接任。警政署長黃明昭除肯定前局長張樹德工作表現外，也提出當前治安六大工作重點。（徐佑昇攝）

基隆市現任警察局長張樹德將升調警政署擔任警政委員，新任局長由警政署保安警察第七總隊總隊長翁群能接任。基隆市長謝國樑與警政署長黃明昭、議長童子瑋均出席交接典禮。謝國樑勉勵翁群能接續張樹德對治安和交通的治理原則，並預告將制定「基隆市特定行業管理自治條例」送基隆市議會審議，做為警察同仁執法後盾。

謝國樑表示，卸任的警察局長張樹德積極任事，對於市府的行人友善、取締噪音車的「寧靜街坊」以及治安等管理親力親為，相當用心。他也期望新上任的翁群能能接續張的用心精神，持續守護基隆市民安全。

謝國樑指出，市府近期將制定「基隆市特定行業管理自治條例」並送基隆市議會審議，有效規範特定行業營業場所，不讓該處成為基隆市治安的毒瘤，也做為警察同仁執法的堅強後盾，打造基隆成為友善、乾淨、安全的城市。

黃明昭除肯定前局長張樹德工作表現外，也提出當前治安六大工作重點：強力掃蕩黑道幫派，檢肅黑槍；持續宣導識詐，加強懲詐工作；精進社區警政及清源專案執行；持續提升科技偵查能力、人力培訓及採購資安設備；強化安全意識，確保執勤安全；整飭團隊紀律，提振工作士氣。

警方指出，翁群能為中央警察大學51期行政警察學系畢業、大葉大學經營管理學系碩士，曾任高雄市政府警察局湖內分局、岡山分局及楠梓分局分局長、桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長、楊梅分局、中壢分局及桃園分局分局長、苗栗縣警察局局長、臺北市政府警察局督察長、副局長及保安警察第七總隊總隊長等職務，工作經驗豐富且經歷完整。