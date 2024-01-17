44歲大陸女神高圓圓，出道多年依舊維持凍齡美貌和出眾氣質，近日有網友在香港街頭巧遇她，仙氣十足的真實狀態，讓外界全看傻，大讚她「真的美」。

有網友在香港蘭桂坊巧遇高圓圓，只見穿著黑色西裝外套內搭白色飄逸長洋裝的她，穿梭在街頭，狀態相當好的她，皮膚白裡透紅無瑕疵，身材也是纖細沒走樣，遠遠看自然散發女神仙氣，相當搶眼。

不少人見狀都紛紛留言「好美，隨手一拍都這麼美，保持得好好」、「她氣質真的很好，有一種很舒服的感覺」、「又瘦又白又美」、「美女就是美女，人群中一眼就能看到」，原PO也興奮表示「真的美，原圖未修，太激動了」。

高圓圓和趙又廷結婚9年多，育有一女Rhea，家庭生活幸福和樂，而44歲的她雖然已是1個孩子的媽，依舊美麗動人，完全看不出歲月痕跡，自然美貌常驚艷外界。

不過之前她出席活動時，突被路人大喊：「圓圓阿姨」，讓她嚇一跳詢問：「誰叫我阿姨？」隨即露出甜美笑容，完全沒表現出不悅，讓該路人當場被圈粉，立刻改口喊：「圓圓姐姐」。