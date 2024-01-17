高市府環保局近年相當重視空汙問題，垃圾焚化量連年下降，經過數據統計，高雄2023年度垃圾焚化總量下降到僅114萬公噸，相比2020年的137萬公噸，已經大幅減少23萬公噸垃圾焚化量，環保局說明，由於今年岡山、仁武焚化廠輪流整修，外縣市廢棄物總量管制，因此外縣市廢棄物大幅縮減。

環保局指出，由於岡山焚化廠、仁武焚化廠委外經營，為了提高焚燒效率，2座焚化廠在今年輪流分場分爐執行整修工程，所以大幅減少外縣市廢棄物處理量。根據統計，今年高雄的垃圾總處理量為114萬公噸，來源分別為高市家戶垃圾約66萬公噸、高市一般事業廢棄物37萬公噸，其他來源約11萬公噸。

高市府環保局指出，為了持續改善空氣品質，高雄轄內4座焚化廠帶頭逐年減燒廢棄物，由2020年度137萬公噸，減至2021年度131萬公噸，2022年度更再減至約122萬公噸，2023年度再減至約114萬噸。