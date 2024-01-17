楊子儀（右三）和龍劭華（右二）劇中有不少對手戲。（華視提供）

林韋君劇中守護父親的家將館。（華視提供）

林韋君劇中守護父親的家將館。（華視提供）

由林韋君、楊子儀、張勛傑、龍劭華主演的華視8點檔《少女八家將》，劇講述一個分崩離析的藝陣家族，因為傳承而聚合，一個熱愛藝陣「跳將」的女子，為了守護父親的家將館，不顧父親的反對及傳統禁忌，組成女子八家將，創建屬於自己的表演舞台。

該劇為已逝金鐘視帝龍劭華的最後一部完整作品，現在終於可以正式播出。演員們都相當興奮期待，楊子儀感慨表示：「這一部劇是最後的壓箱寶，我一直很期待能再次看到龍哥的作品。」

女主角林韋君表示拍攝這部戲是她人生中最難忘的一段回憶、一項非常光榮的成就，並透露拍攝過程相當辛苦，「因為每一位八家將演員的臉譜都不同，化一張臉需要耗時一小時，所以幫演員畫臉的師傅，每天凌晨一點就要開始替演員畫臉，但因為顏料乾掉後會龜裂，所以師傅也必須一整天都帶著化妝顏料、工具，跟劇組人員四處奔波。」

在高雄拍攝繞境、迎神表演的片段時，由於太陽太大、天氣太熱，發生所有人員集體中暑的事件，林韋君趁空檔時間，替大家準備冰桶和毛巾，以防再次中暑，楊子儀則驚訝表示：「有這件事情？我怎麼沒有一起中暑？」等仔細回想過後，他才恍然大悟笑說：「我知道為什麼了，因為我都戴著斗笠可以遮陽啦。」

最後身兼乩身的楊子儀分享，未來想當製作人，製作更多宮廟相關的戲劇，帶觀眾看見台灣的宮廟之美，林韋君俏皮地問他，自己未來是否有機會參與他的作品，楊子儀調皮回復：「妳可以演廟婆。」讓林韋君又氣又好笑。《少女八家將》週一至週五晚間8點於華視播出。