iShow會員可用2D版本全票價$290，就能觀賞IMAX、4DX、GOLD CLASS 任一版本電影。（威秀提供）

高雄大遠百威秀影城近期完成改裝，這次除座椅更寬更好坐，頭枕靠起來更服貼，符合人體工學，堪稱「帝王椅」！值得一提的是，iShow會員可用2D版本全票價$290，就能觀賞IMAX、4DX、GOLD CLASS 任一版本電影。

此外，影城也更新銀幕、整體內裝與地毯等，還有針對影廳空氣品質更多改善，給影迷入場感受清爽舒適；iShow會員朋友千萬不要錯過，01／19(五)- 01／21(日)限時回饋價$290觀賞IMAX、4DX、GOLD CLASS 版本電影，近期強檔推薦《蜂刑者》、《鬼聲泣》、《少女戰車劇場版》、《SPY X FAMILY CODE ： WHITE》、《魔法公主》、《叛諜檔案》。

嶄新登場首三日活動，限定iShow會員至高雄大遠百威秀影城臨櫃加購電影套餐乙份，即可獲得NEWART「珍愛香氛光潤護髮油」或「粉色邂逅髮香水」(數量有限，贈完為止)。

此外，每日前30組還可加碼參加「驚喜扭蛋」乙次(人人有獎)，有機會抽中「劍湖山渡假大飯店 貴賓住宿券」(價值$9,900)、「Arowana 亞諾納29吋全鋁鎂合金TSA海關密碼鎖旅行箱」(價值$ 9,900) 、「NEWART粉色邂逅髮香禮盒」(價值$2,400)等精選好禮。