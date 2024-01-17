總統大選失望性賣壓持續，台股今天跌185.08點，收在17161.79點，外資今天創下單日第3大賣超782.22億元。台北匯市失序演出，新台幣重貶1.97角，收31.589元，總成交金額35.26億美元，不只是史上第六大，更是2008年5月後，近16年來的最大量，這波外資出走似乎愈演愈烈。

央行除重申新台幣相對其他貨幣，走勢仍相對穩定，也說Fed官員談話對全球金融市場常有巨大影響力，美元為國際主要準備貨幣，Fed貨幣政策立場除影響美元利率外，亦影響美元走勢。

央行表示，例如16日深受外界矚目的Fed理事ChristopherWaller表示，由於美國經濟表現不錯，而通膨緩慢地朝政策目標下滑，因此未來Fed不必像以前快速降息，導致市場預期本年3月Fed降息機率由前一日的接近80％，大降至63.3％。

央行表示，受到前述Waller言論的影響，加以近期紅海事件彩響海運運費，市場通膨疑慮略增，昨日10年期美國公債殖利率上揚12個基點(美債價格下跌)美元指數(DXY)續強，美股三大指數下跌，拖累今日亞洲股市續跌，其他貨幣對美元匯率多呈貶值。