最近1項研究發現，即使在缺乏睡眠的情況下，進行20分鐘的中等強度運動，如騎腳踏車，可能有助於提高大腦功能，這一發現加深了我們對運動與睡眠不足之間關係的理解。

●進行中等強度的運動 可望提高認知功能

這項研究主要是由樸茨茅斯大學大學（University of Portsmouth）的研究人員進行，他們評估了睡眠、含氧量和運動，對個人認知能力的影響，而此研究結果發表在《生理與行為》（Physiology and Behaviour）期刊上。研究指出，在完全或部分缺乏睡眠以及含氧量降低的情況下，進行中等強度的運動，可以提高認知能力。

研究作者喬·科斯特洛（Joe Costello）表示，從現有的研究中得知，即使含氧量降低，運動也能改善或保持我們的認知表現，但第1項研究表明，在完全或部分睡眠不足以及缺氧的情況下，運動也能提高認知表現。

該研究團隊進行2個實驗，每個實驗包括12名參與者，在剛開始的測試中，研究人員評估了部分睡眠不足，對個人認知表現的影響，實驗中參與者每晚只能睡5小時，且持續3天。第2個測試則評估了完全睡眠不足和缺氧的影響，參與者在1個晚上都沒有睡覺，並處於缺氧的環境中。

每天早上，參與者在2個實驗中，都需要在休息和騎自行車時，完成7項任務，而在完成任務之前，他們還需要評估嗜睡程度和情緒狀態。

●運動如何提高認知表現？ 關鍵原因曝光

最後，2個實驗結果都顯示，在騎自行車後的20分鐘，認知表現皆有所改善。研究人員表示，他們會選擇中等強度的運動，是因為劇烈運動，可能會變成1種壓力，進而產生負面效果。

喬·科斯特洛表示，因為我們將運動視為1種積極的干預手段，所以我們決定使用現有文獻中建議的中等強度運動，如果運動時間更長或更強，可能會增加負面效果，甚至成為壓力。

研究的共同主筆托馬斯·威廉姆斯（Thomas Williams）表示，運動可以改善認知表現的假設，可能與大腦血流量和氧化增加有關，然而，上述的研究結果證明，即使在低氧環境中進行運動，參與者仍能比在相同條件下休息時，完成認知任務。

此外，研究人員也研究了在人類缺乏睡眠且氧氣含量低的情況下，運動如何提高認知表現，他們歸因於運動後大腦調節荷爾蒙、大腦血流量、覺醒和動機的變化。該研究還發現，1個人的認知表現並不完全依賴大腦的前額皮質（PFC）區域。

研究的共同主筆Juan Ignacio Badariotti解釋，研究結果表明，認知表現的機制可能不僅局限於這一區域，也應考慮它是分佈在不同皮質和皮質下區域一系列協調過程的產物。

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