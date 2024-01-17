為達成政府所訂定的能源配比目標，近日多個離岸風電場積極開發並通過環評，貝富新能源開發的「九降風離岸風力發電計畫」，亟使有漁民表達反對聲音，但今天仍通過環評大會。

開發單位表示，九降風離岸風力規劃單機裝置容量9.5MW至20 MW，最大總裝置容量1000 MW，最多風機數量 105部，與他案風場相鄰風場邊界主動留設1公里範圍，與相鄰風場共同形成2公里以上鳥類廊道，並為降低開發對於藻礁生態系的影響，刪除桃園上岸方案。

但上岸廊道卻選擇與定置漁民相關性大的竹南廊道，日豐定置漁場代表表示，海床一旦開挖，周圍海域一定會受影響，如近年多處開發的離岸風電開挖後導致浮游生物附著在漁網上，漁民生計大受打擊、權益沒有受到任何保障，環評僅關注白海豚、藻礁，但有關注到漁民嗎？也請不要再來跟漁民「溝通」。

有環委也關心與漁民溝通成效，開發單位回應，未來本計畫若取得開發權後，將積極落實漁業共榮相關作為，透過漁會、漁業團體、漁民代表等，建立暢通的溝通管道，配合主管機關辦理相關補償事宜，共創永續漁業及綠能發展。