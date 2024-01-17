莉莉柯林斯為宣傳巴黎奧運，再度回鍋角色艾蜜莉。（摘自藝人IG／黃唯淯台北傳真）

Balmain 2024春夏大秀，充滿各種玫瑰精神。（Balmain提供／黃唯淯台北傳真）

今年巴黎重頭戲，除了時裝周外，就屬夏季舉行的奧林匹克運動會是全球矚目的盛事之一。而法國巴黎為了宣揚今年最熱鬧的奧運大賽，找來前年主演《艾蜜莉在巴黎》中的莉莉柯林斯（Lily Collins）與巴黎電視台合作，拍攝一部奧運宣傳短片。莉莉柯林斯又搖身一變成為那個美國傻白甜女孩，穿上法國巴黎品牌Balmain 2024春夏玫瑰印花秀款連身裙現身短片，而整部短片劇情也充滿各種爆笑設定，如艾蜜莉為美國隊短跑選手諾亞打造浮誇又顯眼的競賽戰衣，完全忽略了她在巴黎工作，應該先為法國隊設計服裝的有趣設定，被上司質疑這套衣服真的適合安全跑步嗎？她又略耍心機的說「絕對安全！但其它選手…我不好說，只要諾亞可以贏就好。」展現出艾蜜莉特有的天馬行空想法。當然這點也多少與她身上穿的Balmain春夏作品有相應的故事，時尚圈都知道去年Balmain大秀開秀前，創意總監Olivier Rousteing才在IG大聲宣佈作品全數遭竊，但在最後幾個工作天他和團隊趕出一系列以「玫瑰花」為特色的大秀作品，也是出盡了風頭。