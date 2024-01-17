日本機場最近實在不太平靜，福岡機場又出狀況了。日媒報導，今天（17日）上午，南韓濟州航空一架客機降落福岡機場後朝停機坪滑行，卻闖入一處測試引擎的工作區，最後只能靠牽引車解圍。令人不安的是，上周三（10日）同一地點也發生類似事件，機場正在設法因應。

日本放送協會（NHK）報導，濟州航空一架波音737客機在當地時間今天上午7時40分左右飛抵福岡機場，本該前往停機坪靠空橋下課，結果卻滑行至一處測試引擎的區域，有如闖入死巷。航機滯留一段時間之後，由牽引車拖離，乘客與機組員並未受傷，也未對其他飛機運作造成影響。

福岡機場表示，這個工作區域前方的滑行道上漆了巨大的「X」標記，以防其他飛機意外誤闖，這起事件疑似因為濟州航空機師未遵循塔台航管員只是而發生，事發之際雙方通訊正常。

1月10日，泰捷航空一架從曼谷飛抵福岡的VZ810航班，機長未按塔台指令滑行，同樣闖進這個引擎測試區域，動彈不得，最後也是靠拖車拉到國際航廈。福岡機場表示，機場打算立即採取因應措施，以防事件再次發生。福岡機場管理公司表示，正在推動更換防止誤入的X字形塗料，好讓機師更易識別。