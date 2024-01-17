台東縣警察局今舉行新、卸任局長交接布達典禮。（蕭嘉蕙攝）

高雄港務警察總隊總隊長梁東山今接任台東縣警察局長一職，原局長陳錦坤調任台北市警察局督察長。梁東山警職歷練豐富，10年前曾任台東縣警察局台東分局長，秉佛法義理行事，茹素近23年頭，貨真價實「吃素的」警察。

台東縣警察局今舉行新、卸任局長交接布達典禮，由台東縣副縣長王志輝主持、內政部警政署副署長陳永利監交。新任局長梁東山61歲，中央警察大學54期畢業，先後任高雄市警察局三民第二分局、苓雅分局分局長及航空警察局主秘等職；新任副局長為邵明仁，中央警察大學52期畢業，本次由高雄市警察局左營分局分局長調任。

警察工作打擊犯罪、懲奸除惡，往往給人「不是吃素」的印象，梁東山受佛教信仰薰陶，2001年起長齋至今，已近23個年頭，是貨真價實的素食者，更進一步將佛法義理「種善因、結善緣、得善果」應用於警務工作，勉勵同仁不分大案小案，苦民所苦，激發出行動力。

此次時隔10年回鍋晉升，梁東山表示，多年來一直難忘台東好山好水好人情，非常榮幸能再回到台東服務鄉親。

台東縣副縣長王志輝也期許，新任局長梁東山發揮所長，承續警察局過往的優異表現，也期勉全體警察同仁與縣府團隊共同努力，讓縣民得以安居樂業。