高齡93歲的「股神」巴菲特（Warren Buffett）投資腳步不停歇。繼押寶日本暴賺之後，巴菲特旗下公司波克夏海瑟威16日宣布，已從Haslam家族手中收購了美國最大旅行服務中心營運商Pilot Travel Centers剩餘的20%股權。波克夏並未披露這筆交易的財務條款。

巴菲特顯然相當看好Pilot Travel Centers的發展前景。早在2017年，波克夏就先以27.6億美元（約新台幣879億元）買進該公司38.6%的股權，2023年又耗資82億美元（約新台幣2612.5億元）收購41.4%股權，使得其持股比例高達80%，取得了對該公司的控制權。

去年10月，Haslam家族指控巴菲特的副手修改會計規則，大幅壓低了剩餘20%股份的價值。不過今年稍早雙方已經就這項訴訟達成和解，避免了原定在1月8日開始的庭審。

最新完成的交易意味著Pilot Travel Centers正式納入波克夏旗下，成為其全資子公司。

Pilot Travel Centers在美國43個州與加拿大6個省擁有超過650個據點，業務涵蓋加油站、餐廳、停車場及提供盥洗及洗衣的休息站等領域。市場人士認為，波克夏將藉此交易進一步擴展在旅遊服務領域的業務版圖，巴菲特也可鞏固在相關行業的影響力。