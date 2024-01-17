高雄近年停電頻繁引發民怨，台電總座王耀庭今(17日)表示，2023至2027年展開5年配電強韌計畫，針對高雄地區投入30億元，提升強化配電穩定，可望降低停電事故。PTT鄉民狂酸「不是都小動物的鍋嗎，30億是要去撲殺嗎」、「都是60％在抱怨」、「高雄得票率是48％不要搞錯惹」、「哪來民怨？去中選會查投票率不會」、「八仙過海怎可能有民怨？不可能」、「你越停我越挺，走對的路，停對的電」、「暖市自己選的」。

台電今(17日)在高雄訓練中心舉辦第56屆技能競賽主競賽日，王耀庭坦言，台電這幾年「新陳代謝」非常嚴重，退休潮每年達1000多人，預計今明年會逐漸緩和降到每年低於1000人退休，但新枝才剛進來，如何傳承技藝，讓新進同仁技術快速提升，相當重要，因此舉辦此次技能競賽。

針對民眾關心的停電事故，王耀庭表示，2017年到2022年執行5年配電系統強韌計畫，過去10年間事故從2萬1000次，降到去年6133次，配電事故降低已經達到7成之多，但不會滿足，2023至2027年提出第2版配電強韌計畫。

有關高雄電力方面，王耀庭強調，台電投資30億元，展開新的5年計畫，除一般配電線路提升外，對於重點地區如夜市、駁二特區等民眾範圍頻繁地區，也會強化相關電力重點改善，包括電力配電自動化開關安裝，以及產業園區的歲修以強化工業區供電穩定。至於山區部分，王耀庭指出，桃源地區當地40幾公里電線路整建，「不只照顧平地民眾，也照顧山區民眾」。有關路燈部分，過去一條電線同時控制幾千盞路燈，現在把迴路切割成比較短的迴路，以雙迴路方式增加安全性，相信未來供電會更加穩定。

PTT鄉民表示「類停電」、「死忠的」、「在那叫什麼，不要太不滿」、「小動物出來道歉」、「中央八成」、「暖市自己選的，在那叫什麼」、「真是親兒子」、「30億，真棒啊」、「一間虧一堆錢的公司，一開口又是騙」、「小動物要花這麼多錢？」、「在那叫什麼？開票不是很支持嗎」、「都是60％在抱怨」、「最死忠的，怎麼會不滿呢」、「不是都小動物的鍋嗎，30億是要去撲殺嗎QQ」、「哪來的怨？不要造謠！」

還有人酸「綠委全壘打，死忠的」、「哪來民怨？造謠嗎？去中選會查投票率不會」、「八仙過海怎可能有民怨？不可能」、「高雄得票率是48％喔不要搞錯惹」、「還要停四年，現在就在抱怨太早」、「反正台電倒不了，馬照跑舞照跳」、「558的選擇」、「你越停我越挺，走對的路，停對的電」、「死忠區停個一年還是死忠」、「這個不只40趴，是八仙過海」、「停電就用蠟燭，小事」、「不滿還是含淚投，根本抖M」。