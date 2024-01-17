台61線西濱快速公路桃園市大園、觀音路段，民眾反映平面道路多處沒路燈，夜間行駛車燈照明距離有限，「暗眠摸」一片很危險。市議員徐其萬近日邀交通部公路局、桃園市養護工程處會勘，但2單位對權責持見不同，徐則要求盡速召開跨機關會議，研議增設照明設施，維護用路人安全。

徐其萬指出，台61線從大園來往觀音近10公里長，平面車道夜間照明不足，他過去在議會臨時會提案，要求養工處盡速改善，近日邀公路局、養工處及大園區北港里長蔡烱烈，一同會勘潮音北路與西濱路三段口至潮音北路與西濱路四段口，約2.7公里長，另外在觀音路段也有約7公里長平面道路也有增設照明需求。

徐其萬說，研究路權發現，台61線平面道路若銜接桃園地方道路的出入口，應由養工處負責，其餘台61線上則要由公路局處理，會勘後未有結論，盼盡速協調施作。由於路段距離較長，一口氣完成有難度，建議逐年編列預算分階段施作，提升民眾行車安全。

「不僅安全問題，還有人偷倒垃圾！」蔡烱烈表示，該路段缺夜間照明問題逾20年，汽機車行駛危險外，還有人鎖定陰暗處偷倒廢棄物，垃圾成堆問題嚴重，甚至阻斷長者前往海邊抓鰻苗的路，幸好去年已裝科技執法，仍盼權責單位盡快裝設路燈，讓用路人更安心。

公路局北區養護工程分局中壢工務段長陳群仁說明，會勘時確認台61橋下該平面路段目前無路燈，工務段依據「公路附屬設施設置管理要點」規定，在會勘說明增設零星照明者，應由當地的地方政府裝設。

不過，養工處路燈工程科長張惠琳表示，此案位於台61線，屬公路局的路權，且改善距離2.6公里已過長，非屬零星增設，應由公路局辦理。

由於雙方持見不同，徐其萬也在現場要求2單位盡快擇期開會討論。張惠琳說，後續會邀公路局共同協商。陳群仁也說，會再與市府單位協商，尋求路燈增設的解決方案，早日完成設置。