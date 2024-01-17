女星何妤玟和網紅YouTuber騏樂繞地球，昨(16)日下午到士林彩券行直播開箱，巧遇剛選上立委的王世堅在掃街謝票。何妤玟見王又驚又喜、秒變粉絲，並向王喊說「送給柯文哲的禮物都想要」。

巧遇王世堅謝票！何妤玟秒變粉絲告白：送柯文哲禮物都想要

昨天何妤玟節目錄到一半，王世堅謝票車剛好經過士林彩券行，她興奮秒變成粉絲，並向王世堅大聲告白「我是真心愛王委員的」王世堅靦腆回應，「不敢！不敢！」接著，何妤玟說，「你已從議會變到立法院，你送柯文哲什麼，我都想要收，你送他的東西我都願意收」。

何妤玟(圖中白衣者)遇王世堅秒變粉絲。(YouTuber 騏樂繞地球 提供)

另外，何妤玟不忘向王世堅加油打氣，「平常電視上是開玩笑，你不要生氣」。王則說「不會生氣」。事實上，恢復單身後的何妤玟，先前在節目上透露，「喜歡胖胖的『肉鬆男』」，甚至之前還有藝人爆料，「何妤玟覺得王世堅很不錯」。當時，何妤玟解釋，王其實私下很害羞、靦腆，且很有才華。」她更自爆自己私訊過王世堅，但卻沒獲得回應，引發話題。

王世堅昨下午在士林文林路進行謝票。(YouTuber 騏樂繞地球 提供)

士林飛來發店長黃偉祺表示，「昨天很開心王世堅謝票車來到彩券行，我們連忙上前與他共襄盛舉，拍照及道謝」。黃偉祺還開心地說，「王世堅答應要幫士林夜市宣傳，振興觀光、旅遊」。