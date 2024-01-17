台灣「羽球一姐」戴資穎上周在馬來西亞公開賽獲得女單亞軍，本周轉戰印度公開賽，17日在女單首輪遭遇素有「小李雪芮」稱號的大陸女將高昉潔，只花36分鐘就以21比14、21比18旗開得勝，下輪將於女單16強遭遇泰國女將革通（Supanida KATETHONG）。

小戴在大馬女單決賽雖遭安洗瑩逆襲，未能拿下個人在這項賽事的第5冠，但開季狀態出色已有陸媒示警，世界排名也回升至第3。她上次遭遇高昉潔則已是2018年10月的法國公開賽，過去3次對戰以2勝1敗略占上風。

小戴開賽後延續上周好狀態，開賽先丟1分後就回敬4比0攻勢，以一路領先之姿拿下首局。次局則起伏較大，從5比1領先打到10比13落後，所幸她穩住陣腳迎頭趕上，在17平後連得3分，奠定勝局。

戴資穎明天對決世界排名16的革通，兩人過去5次碰頭，小戴大獲全勝，最近一次是去年11月大陸公開賽首輪，小戴以直落2贏球。