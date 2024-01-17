柯文哲主導的台灣民眾黨在本屆立委改選獲得8席不分區立委席次，而未來民眾黨會不會曇花一現？前立委郭正亮驚吐：「很容易！」

前國安會副秘書長楊永明今（17）日在《明亮看世界》網路政論節目中問道，民眾黨未來會不會像台聯或親民黨一樣，曇花一現？

郭正亮分析，台灣的單一選制，不管是立委選一席，或是地方首長選一席，都是不利小黨，必須個人非常突出。

郭正亮認為，柯文哲是比較特殊，第一次是靠民進黨當選，第二次如果不是公投票卡到程序，讓老人家排不了隊，丁守中搞不好就贏了。丁守中運氣不好，大家排隊，民進黨有些人棄保，直接支持柯文哲。

郭正亮直言，柯文哲兩次的當選，「我不認為是三角督勝出」。因單一選區，包括總統、地方首長、立委，對民眾黨不利，「這一點如果柯文哲沒想清楚，2028就是繼續敗下去！」未來民眾黨會不會曇花一現？郭正亮驚吐：「很容易！」