樂天桃猿17日公告楊晉豪在今年初因家庭因素，向球團提出任意引退請求，球團依據聯盟規章規定予以同意，並於今日向中華職業棒球大聯盟完成申請程序，待聯盟公告後生效。

現年25歲的楊晉豪是富邦悍將在2017年首輪選進，在2022年季中與楊彬一起透過交易加入桃猿，鮮明的應援口號讓球迷們印象深刻，球團衷心感謝楊晉豪這2年對樂天的付出並予以肯定，也對他的未來寄予無限祝福。

副領隊沈鈺傑表示，楊晉豪提出引退想法時，球團也表達強烈慰留的意思，但他還是決定要卸下球員身分。