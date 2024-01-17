紐西蘭綠黨議員格拉曼 (Golriz Ghahraman)，被指控從兩家服裝店盜竊了3次，一家位於奧克蘭，另一家位於威靈頓，她坦承犯行，並且自行辭職。

BBC報導，她說，工作壓力讓她的行為完全不符合她的個性。「我讓很多人失望了，我很抱歉，」她補充道。

現年43歲的格拉曼，出生於伊朗，1990年全家出國旅遊之際，在紐西蘭獲得政治庇護，之後就在英語世界求學，主修法律專業，後成為聯合國人權律師。2017年她代表紐西蘭綠黨贏得國會議員，成為該國政府的第一位難民議員。

她於星期二自行辭職，監控紀錄顯示，她在奧克蘭一家精品店拿走了一個名牌手提袋，之後在威靈頓的精品店也做同樣的事。

她說：「我無法自我辯護，因為任何理由都不合理。不過我知道我身體不太好，特別是精神狀態。」

綠黨領導人詹姆斯•蕭 (James Shaw)表示，格拉曼女士「自當選議會議員後，就一直受到暴力死亡威脅，這比大多數議會成員所承受的壓力更大。」

格拉曼過去曾公開談論過她因伊朗血統、性別，以及她在各種問題上所採取的立場，而在網上遭到批評，也有人當面指責她。2017年，她遭到白人至上主義者的威脅，只能申請人身保護。

最近，在以色列-哈瑪斯戰爭中，格拉曼批評以色列採取的過激軍事行動，而受到批評。