據當地媒體報道，本週三（17）位於曼谷以北120公里處泰國中部素攀武里府（Suphan Buri）發生一起煙火工廠爆炸，路透社報導，已知至少20人死亡，府長表示目前還沒有找到倖存者。

綜合《新華社》和泰國媒體《Khaosod》17報導，消防官員表示，素攀武里府薩拉考街3號村的一家煙火工廠發生爆炸，起初他們得知這是一家鞭炮包裝廠，但等他們抵達後卻發現這邊已經被夷平。現場有1輛受損的皮卡車和10多輛摩托車，我們剛到的時候大聲喊叫，詢問是否有人受傷，但沒有得到回應。稍早有附近村民表示，沒有看到有人跑出來，廠內大約有30名工人。

消防隊與爆裂物處理小組初步控制了現場，目前已經尋獲10多具屍體，事發原因目前爆裂物處理小組正在調查中。

ตายเพียบ! โรงงานพลุสุพรรณระเบิด



เกิดเหตุ โรงงานพลุสุพรรณบุรีระเบิด! เจ็บตายเพียบ เบื้องต้น คนงานกว่า 20 คน สูญหายทั้งหมด พีพีทีวี ตรวจสอบพบ เป็นโรงงานเดียวกับที่เคยระเบิดปี 65



ติดตามในรายการ " #เข้มข่าวค่ำ " วันพุธที่ 17 ม.ค. 67 เวลา 18.00 น. ทาง PPTV HD ช่อง 36#พลุระเบิด… pic.twitter.com/m4r09zS50L — PPTV HD 36 (@PPTVHD36) January 17, 2024

素攀武里府位於首都曼谷以北120公里處。府長初步向路透社表示，第一時間到場的救難人員並未發現生還者。泰國電視台PPTV在社群平台X發布這場爆炸快訊時指出，這座工廠2022年也曾發生過爆炸事故。

省長蘇萬普拉泰普 (Nattapat Suwanprateep) 告訴《路透社》：「我們無法確定是否所有工人都已經罹難。官員們正在進入現場進行調查。他們沒有發現任何倖存者，」。

警方聲明稱，初步調查死亡人數為 20 人，多人受傷。泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）目前在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）上聽取了爆炸情況通報，並敦促迅速展開調查。

總理辦公室表示：「總理下令對該工廠進行檢查，以確定該工廠是否合法運營，以及爆炸是否是由於疏忽造成的。法律必須得到最大程度的執行，因為有無辜者傷亡。」