南韓男子偶像團體「B.A.P」成員力燦2018年捲入性侵風波，人氣一落千丈，2022年又傳醉酒時對兩名女性性騷擾，去年他疑似性侵一名女子，還違背意願拍下犯罪實錄，並傳影片給該女子，近日法庭審理，檢察官向法院請求判處7年有期徒刑。

根據《韓聯社》報導，該案在16日下午首爾西部地方法院開庭，檢方稱：「由於這種經歷，讓受害者遭受了非常嚴重的痛苦，依照犯罪行為、情節，請求判處有期徒刑7年」。檢方也要求公開力燦往後的信息，限制他10年內不得在兒童、青少年和身心障礙者等等相關機構就業，且須安裝位置追蹤器3年。

檢方表示力燦被指控去年5月對送他回家的受害者性侵，並且違背對方意願拍攝犯罪過程，隔月更向被害者傳送犯罪影片，目前該案已經進入二審，這也是他三度遭受性侵害事件的指控。力燦2018年對一名20歲的女性性侵，當時他藉著酒意強迫女方，女方立刻報警，但力燦主張是合意性交，一審敗訴後二審他改變口風，突然認罪求減刑。2022年他被指出在龍山區的酒吧樓梯性騷擾兩名女性，遭到起訴，而他還一度酒駕，在2021年時試圖輕生，所幸被家人阻止才沒有發生憾事。

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