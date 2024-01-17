曾莞婷出席代言活動。（DJB提供）

曾莞婷出席代言活動。（DJB提供）

41歲的曾莞婷17日性感出席eSIM卡代言記者會，她預告2月要去日本閨蜜旅行，屆時來個雪地比基尼大放送，被關心是否有異性同行，她說：「新年新希望就是想要趕快找一個好的伴侶，大家趕快找一個給我！」透露擇偶條件已經無限放寬到「合得來就好」，並強調自己超不外貌協會。

曾莞婷坦言自己過了想生小孩的年紀，家人也不抱希望，「每年被催到無感，他們希望我把自己照顧好就好了啦」。她旗下保養品牌今年進帳千萬，她說尾牙10幾個員工，規模不大，今年小賺，但增開了平價保養品線，希望今年業績能再突破。

正在攻讀世新大學研究所的她，預計今年畢業，本月將接拍電影，年後有影集開拍，是否有機會回歸8點檔？她笑說，「有機會可以啊，很多阿公阿嬤粉絲都很想念我」。

曾莞婷在廣告中跑遍各地城市，網路暢行無阻，她表示，自己貨真價實是資訊焦慮症，手機永遠不離身，常常滑手機滑到肌腱炎，睡覺還因此抽筋，近期去宿霧上《綜藝玩很大》荒島求生，簡直要她的命，手機被收走讓她焦慮發作，幸好Kid一路把她當皇太后服侍，她笑說：「幫忙提包包，要什麼都安排，滿足我的需求，要不要喝水口渴，竭盡所能巴結，有這個朋友太夠力了。」她看到同行藝人都在人手一台wifi機，只有她是用eSIM卡，「大家都很羨慕，Kid還來跟我借了一張」。

被問出國是否有豔遇？她哀怨地說：「我是沒有桃花的人，出國都是一群姊妹，通常都是姊妹被搭訕，他們說因為妳看起來高冷，別人不敢親近，」她預計2月與閨蜜一起到日本旅行，因天氣冷想去泡湯，感受下雪的感覺，且沒滑過雪想去滑雪。原本也想帶媽媽同行，但媽媽寧願折現，不想在年節期間人擠人。