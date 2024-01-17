幾歲了還抱媽媽睡！有女子在網上抱怨，因為男友缺乏安全感，於是兩人在睡覺時，男友會抱著她睡覺，不料，當她和男友談及此事，男友竟爆出「在家裡也會抱著媽媽睡，而且也會勃起」，讓她瞬間傻眼，認為男友竟會對自己的媽媽做出「亂倫事情」，無奈表示「該分手了嗎？」；對此，網友則認為「只要睡著就會勃起，跟抱誰無關」、「睡覺本來就會勃起」。

一名女子在「Dcard」發文，她提到男友因為沒安全感，因此在睡覺時都會抱著她睡覺，但每次睡覺，男友便會起生理反應「下面硬硬的」，甚至會頂到她，讓她覺得有些可愛，然而，某次她和男友聊到這件事情，男友竟然爆出「因為沒有安全感 ，在家裡也會抱著媽媽睡，而且也會勃起」。

男友的事蹟讓她感到不可思議，但男友僅辯稱「是生理反應」，可是她認為面對自己母親竟然做出「亂倫」的事情，讓她有些無奈表示「該分手了嗎？」。

文章在網上曝光，網友紛紛留言表示，「見面問候抱一下就算了，幾歲還抱媽媽睡，噁爆」、「頂到媽媽勃起真的不行，雖然物理勃起無法完全自我掌控，但安全感的建設是是自身問題，難道妳跟男友小別的日子，男友還要去找媽媽討拍抱睡嗎？」、「笑死為什麼頂到媽媽會勃起」。

另外，也有網友表示，「這是一個很正常的生理反應，啊如果你這樣不能接受，請放過他」、「只要睡著就會勃起，跟抱誰無關」、「男生睡著的狀態無法控制不是嗎？無關身邊有誰吧」、「睡覺本來就會勃起」、「我記得男生不是睡飽覺就會勃起嗎？因為我跟男友同居所以我知道，而且很好玩」。