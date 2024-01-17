台鋼雄鷹今年將加入一軍賽場，主場開幕戰將在4月5日對上富邦悍將，領隊劉東洋表示，主場首戰朝著澄清湖為目標，60場主場會安排一半左右在澄清湖，另外一半則會到其他球場比賽，台北大巨蛋、東部都在設定之中。

去年11月底聯盟公布新球季一軍例行賽賽程，開幕戰將在3月30日登場，由去年「台灣大賽」對戰組合味全龍交手樂天桃猿，雄鷹首戰將在3月31日面對樂天桃猿，預計會在桃園棒球場，主場首戰則是在4月5日。

今天雄鷹舉行「I’m IN！飛向一軍」成軍記者會，劉東洋會前被問到主場開幕戰場地時說：「這部分有跟高雄市府確認，他們也知道我們第一個主場日期，會朝著讓我們開幕使用前進，首次在澄清湖就是在4月5日。」

劉東洋也提到，目前規劃60場主場一半會在澄清湖，另一半則會採巡迴主場方式，會安排去東部比賽，台北大巨蛋目前也有設定，「都在綜合討論中，大巨蛋的部分可能會設定2連戰。」

對於這樣的主場安排，總教練洪一中也十分認同，「雖然我們是高雄球隊，但初期在別的地方也要經營一下。高雄出現過的4支球隊我就參與了3支，雷公、La New、義大3隊經營都滿困難的，但現在時空背景不一樣，關注度可能也不同，可是整體環境沒有改變太多，我想我們要更努力。」

洪總繼續說：「現在我們還沒有真正落籍，還要跟高雄市政府溝通如何讓設施更完善，如果高雄有座好的球場，就能有好的曝光，以後經典賽、12強等比賽也能來，就能行銷到全世界。」