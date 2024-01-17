韓國男星自出道最怕遇到的事情之一，那就是消失大眾眼前去服兵役，至少超過1年的時間沒辦法表演，這段時間可能面臨粉絲退追的慘況，因此屢屢有男星想盡辦法逃兵的狀況發生；近日有一名男偶像竟假裝智障騙過醫師，從現役兵改當替代役，事後被發現是裝病，遭判刑1年、緩刑2年和社會服務80小時，身分也遭肉搜出是男團Like A Movie隊長安度模。

綜合韓媒報導，首爾北部地方法院近日宣判，一名32歲安姓偶像因違反當地《兵役法》遭判有期徒刑1年、緩刑2年和社會服務80小時；安男2011年7月檢查身體條件為1級，2017年11月則變2級，屬於現役兵入伍資格之一；怎料，安男以心理狀況有問題加上有認知功能障礙，在2020年判定為4級，免當兵改當社會服務要員（類似台灣替代役）。

安男當時為了逃兵，健康的他在看診時對醫師表示，自己過得好累，時常心跳加速和呼吸困難，竟成功騙過醫師遭診斷為「輕度智力障礙」，還需要服藥1年以上；安男將診斷書上交給兵務廳，但相關單位調查後，安男2011年至2022年間從練習生到偶像活動都很正常，是為了逃兵才有假裝精神有問題的行為，因此將他判刑。

在消息曝光後，安男身分也迅速遭網友肉搜出來，他是隸屬Top Cloud娛樂在2018年推出的6人男團Like A Movie隊長安度模，在他們官方Instagram還能看到他們依舊活躍幕前，但安度模已將個人Instagram改為私人帳號無法查看。