民歌手齊聚一堂備戰「2024民歌49高峰會PRO升級版」（羅永銘攝）

民歌手齊聚一堂備戰「2024民歌49高峰會PRO升級版」（羅永銘攝）

民歌手齊聚一堂備戰「2024民歌49高峰會PRO升級版」（羅永銘攝）

「2024民歌49高峰會PRO升級版」即將在2月17日於台北小巨蛋舉行，施孝榮、殷正洋、周治平、王瑞瑜、李明德、王中平、鄭怡、趙詠華、金智娟、王海玲、于台煙、許景淳、周子寒、王新蓮，共14組民歌唱將今（17日）齊聚一堂，緊鑼密鼓練團。

除了練團、保養嗓子，運動維持好體力對歌手們來說也相當重要，施孝榮分享，像殷正洋會去打羽球，而自己平常會去爬山，運動一直都有在做。不料殷正洋上禮拜五因為運動過度而去掛急診，他說：「連續5天強度運動，體力用完發高燒，血氧也掉到89吧，但現在已經生龍活虎！」

施孝榮聽了接話說，「殷正洋運動強度太強，像我現在比較溫和，買了以前練拳的器材，以前打得很猛，現在都慢慢一拳一拳打，有運動但不會過度」。

「民歌高峰會」明年將劃下句點，今年將是倒數第二場，施孝榮感性說，在設計節目的時候，想到唱到最後一首歌，心情就非常不捨，「我到時候一定會掉眼淚，心中有感動、感激，真的投入非常豐富的感情，希望到時台上台下都可以一起唱」。

趙詠華第一次參加民歌高峰會，她表示，「我很愛他們，從以前買票支持到現在可以上台唱，覺得很開心，雖然是倒數第二場，但可以跟他們一起唱歌很開心，很像回到學生時候。」鄭怡接話補充說，王中平也是第一次參加，王新蓮也是比較少參加的。

鄭怡和施孝榮兩人很愛鬥嘴，鄭怡說：「我們認識太久，他們應該比較怕施孝榮，我比較不怕，他每次都跟我說要唱和聲，我說我不會唱，我們每次都為這個吵架，吵了20年。」施孝榮聽了大笑說：「是我怕你好不好。」殷正洋則補充，其實鄭怡很會唱和聲，她以前是合唱團的。

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