賴蕭配贏得2024年總統大選，520後將成總統府新主人，開啟賴清德時代。對於賴政府首任閣揆人選，外界猜猜猜，但據悉賴尚未真正展開徵詢作業。外界點名總統府祕書長林佳龍、前文化部長鄭麗君，現行政院副院長鄭文燦呼聲高，陳建仁留任也是選項。PTT鄉民表示「現在誰上都是擔屎」、「唯一支持抗疫英雄陳時中」、「該給陳吉仲了吧」、「林智堅也不錯」、「如果選柯P就絕了」、「民進黨人才真的好少，都是爛的！」

根據《工商時報》報導，曾和賴共事的黨政人士表示，國會三黨不過半，可能延攬跨黨派人士入閣，閣揆必然是綠營自己人馬，才能貫徹政策理念，僅部分閣員延攬學者及跨黨派人士。外界點名總統府祕書長林佳龍、前文化部長鄭麗君，行政院副院長鄭文燦呼聲高，都是有資格人選；而在選務黨務操盤甚久的卓榮泰，以協調能力著稱，行政歷練豐富，在部會和府院黨間調和鼎鼐，更是黨內看好人選。

黨政人士說，黨內人才濟濟，選項很多，派系平衡也會整體考量，國會運作都要併入考量。倘若派系擺不平，「大仁哥」陳建仁暫留並非不可行。惟賴清德時代來臨，內閣應會展佈新局。

PTT鄉民表示「我感覺以上皆非」、「現在誰上都是擔屎」、「真的沒人了，可憐」、「結果是柯P」、「陳時中啦」、「該給陳吉仲了吧」、「選會漲電費和物價的」、「陳宗彥，陳凱凌」、「可憐哪，都是這些失意政客」、「民進黨人才真的好少，人用的也都是爛的」、「黑龍、藏電仔、肥燦，夭壽讚的名單」、「柯P或時鐘的機率比較高一點」、「賴勁麟好了，綠電起飛～」、「行政院長都是被罵的，要害誰就選誰」。

還有人說「該給林智堅教育部長了吧」、「敗選的快來爭閣揆喔」、「如果選柯P就絕了」、「唯一支持抗疫英雄陳時中」、「太子黑成這樣還有機會？」、「垃圾官員出事請辭，官越做越大」、「賴清德應該組聯合政府，以穩定施政」、「找柯文哲，民進黨那些人會暴動吧」、「林智堅也不錯」、「賴品妤我覺得可以，可以教台電怎麼賺錢」、「胖周瑜不可能，之前爭寵背刺過賴」、「選+龍跟胖周瑜就是嫌票太多吧？」