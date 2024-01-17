「立軒」中餐廳行政主廚伍見朋，擅以在地食材呈現粵菜新貌，龍年外帶年菜，由伍師傅全程監製。(富士大飯店提供)

外帶年菜系列首推過年必吃的經典菜色「花膠珍品佛跳牆」，食材包山包海，限量100組，每組附容器、精美保溫袋1只，售價4680元。(富士大飯店提供)

「玉環彩頭燴鮑魚」可品嘗到鮑魚和干貝的鮮美海味，鮑魚厚實Ｑ彈，與蔬菜的甜味完美融合。(富士大飯店提供)

「金蒜波士頓龍蝦」濃郁香氣勾人食慾，龍蝦彈牙緊緻，粿條鹹香入味。(富士大飯店提供)

農曆年腳步漸進，為了讓平日在廚房忙進忙出的媽媽與太太們好好過年，不少人會選擇外帶年菜在家享用。搶攻年菜大商機，位於新北汐止、鄰近南港展覽館的富士大飯店，館內的「立軒」中餐廳行政主廚伍見朋帶領團隊並親自監製2組年菜系列，以粵菜精髓為基底，採用多種珍貴食材，將傳統年菜帶入更具港式風情的層次。1月19日(含)前預購並全額結清，可享9折早鳥優惠。

外帶年菜系列首推過年必吃的經典菜色「花膠珍品佛跳牆」，食材包山包海的「佛跳牆」，其名稱源於「福壽全」的古名，將珍貴食材置於容器最上層，有祈求來年好兆頭之意。主廚團隊以雞腿肉、排骨、豬腳、鳥蛋、栗子、芋頭及香菇等為主要食材，湯底以慢火熬煮，並搭配珍貴的頂級花膠，花膠富含膠原蛋白與微量元素，特別適合在年節期間食用，讓經過一整年忙碌生活的身體得到滋補。「花膠珍品佛跳牆」限量100組，每組附容器、精美保溫袋1只，售價4680元。

另有6人份年菜外帶組，共有8道山珍海味，其中「龍年迎春大拼盤」包含金錢蝦餅、五味軟絲、冰梅山藥、香滷豬腱、櫻桃合鴨脯，以炸、燙、滷為料理手法，並以蝦漿、軟絲、日本山藥、豬腱肉及櫻桃鴨胸等食材組合而成，集酥脆、鮮甜、Q彈及的鹹香於一盤，開啟年節的味覺巡航。

另一道「玉環彩頭燴鮑魚」，可品嘗到鮑魚和干貝的鮮美海味。伍見朋主廚分享頂級粵菜中，有「鮑參翅肚」的說法，而慢燉鮑魚更是粵菜的拿手絕活，這道菜除講究「慢煨」的烹煮手藝外，並輔以白蘿蔔、蝦膏及菠菜等食材，將不同的香氣、精華融入至鮑魚之中，堪稱味覺之巔。而「金蒜波士頓龍蝦」橘紅色主視覺不但吸睛，龍蝦與蒜香交織，濃郁香氣勾人食慾，肉質紮實的波士頓龍蝦，以蒸煮的方式引出蝦肉的鮮甜，佐以鋪底的粿條入菜，將龍蝦的美味調和成既緊緻又具有嚼勁的口感，加上提味用的蒜頭，讓整道菜的風味更為豐富。年菜外帶組還可品嘗到花膠珍品佛跳牆、霸王黃金起家雞、魚躍龍門慶有餘、圓籠櫻花蝦米糕、七彩菌菇燉子排等佳餚，限量100組，每組售價13,800元。