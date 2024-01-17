高端疫苗合約公布後爭議持續，疾管署發言人羅一鈞今澄清合約8疑點，但桃園市議員凌濤認為仍然疑點重重，又提出3疑問：保密義務僅口頭約定、高端剛通過EUA才火速增訂保密條款、法院調查前高端可預先知情的「霸王條款」，他強調檢驗不會因選舉結束就輕輕放下，會持續為人民發聲。

凌濤說，今天縱使羅一鈞再度向外界說明高端疫苗合約的爭議點，但關鍵疑點包含這份合約當中是否存在「霸王條款」，仍然沒說明清楚，他再次爬梳時間點統整三大疑點，質疑衛福部。

2021／5／28 衛福部就與高端簽署新冠肺炎疫苗採購契約，雙方「口頭」約定應恪守保密義務

2021／6／8 高端提出希望增補保密條款

2021／7／18 高端通過EUA審查

2021／7／19 高端一通過EUA審查，雙方就增補了合約保密書

凌濤說，疑點一是，從衛福部與高端簽約到高端通過EUA足足有一個多月的時間，為何雙方僅有口頭約定應恪守保密義務？

疑點二是2021／6／8 高端提出希望增補「保密條款」，為何過了1個多月，雙方還是沒有增訂保密條款？2021／7／18高端才剛通過EUA審查，隔天就火速增訂保密條款？

疑點三是法院要調查前，高端竟有可以預先知情的「霸王條款」？在7／19所簽署的保密條款中，第二條第五款說道，「當必須向法院或主管機關揭露「機密性資料」時，「資料接受者」揭露該資料前應預先通知「資料提供者」，並盡合理努力限制並縮小揭露之範圍，且「資料接受者」之保密義務不因該揭露而免除。凌濤認為簡直是超級保護高端。

凌濤說，現在高端疫苗合約雖然公布，但仍然疑點重重，不會因為選舉結束了，就輕輕放下，他會持續檢驗，為人民發聲！