女星李千娜參加第二屆《超級星光大道》後出道，之後除了推出專輯之外，在戲劇、電影都有不錯的表現。去年她宣布和交往2年多的黃尚禾再婚，之後也傳出懷孕的好消息，這是自她19歲結婚生子後，隔了20年再度懷了第3胎。近日她上網路節目大聊懷孕心路歷程。

李千娜在參加《超級星光大道》時，就被爆出19歲時就已經結婚，並育有1男1女，當時她大方承認。並堅定表示「有小孩子不是丟臉的事情，沒有什麼不能講。」近日她上YouYube「Alizabeth 娘娘」頻道，李千娜提到扶養長大和教育孩子對她來說是兩大難題，她坦言「太難太難了！」

當主持人「娘娘」(林正輝)問她「當媽媽的感覺是一懷孕就有嗎？」李千娜表示懷孕時，還不會有太大的真實感，她表示「你要從他開始，看到他的影像然後有心跳，然後有骨骼、長相且五官很清楚的時候，才慢慢感受...甚至是他真的生出來，你還不知道什麼是媽媽。」

而隨著孩子漸漸長大，加上陪伴孩子的時光，李千娜有感而發表示「你真的要把他從小帶到大，經歷他所有成長過程的時候，面對種種的困難你才會發現，喔！原來這就是媽媽。」她表示體驗參與孩子成長的過程，是她覺得媽媽最偉大的地方。

李千娜也透露懷孕消息曝光後，收到不少外界的關心，「有沒有變胖啊？有什麼感受？」、「經過20年之後懷了第3胎是什麼感覺？」李千娜表示「很辛苦啊」，她覺得自己現在是高齡生產問題，也擔心體力和年輕時差太多。